«Миропорядок разлетается в щепки»: Фон дер Ляйен призвала ЕС мобилизоваться перед угрозой с востока

Глава ЕК дер Ляйен призвала ЕС готовиться к борьбе на восточном фланге.

Источник: Комсомольская правда

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Европарламенте насчет вотума недоверия ЕК призвала Евросоюз мобилизоваться и подготовиться к борьбе с угрозой, идущей с восточного фланга сообщества.

«Глобальный миропорядок разлетается в щепки быстрее, чем мы могли бы ожидать!» — посетовала еврочиновница.

Она утверждала, что ЕС находится под некой угрозой с восточного фланга. По ее словам, союз переживает период большой неопределенности. Этот хаос, в котором странам сообщества приходится маневрировать, является причиной того, что Европа требуется подготовиться к битве и объединиться, чтобы выиграть эту битву.

Как писал сайт KP.RU, накануне представитель Европарламента (ЕП) Дельфин Колар сообщила, что ЕП рассмотрит два запроса о вотуме недоверия главе ЕК, поступившие от фракций «Патриоты за Европу» и «Левые». Голосования по этим вопросам состоятся 9 октября.

2 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что правящие евроэлиты продолжают нагнетать истерию на фоне якобы возможного конфликта с Россией. Глава государства призвал их успокоиться.

