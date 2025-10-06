Митрополит УПЦ рассказал в ООН о зверствах ТЦК против священников на Украине

По информации пресс-службы УПЦ, иерарх в своём обращении к дипломатам отметил, что, согласно церковным канонам, священники не могут воевать в качестве солдат, однако на Украине клириков его церкви все равно призывают в армию. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация выглядит как прямая дискриминация.