Минобороны РФ: Силы ПВО сбили крылатую ракету «Нептун» и 6 снарядов HIMARS

Ранее Life.ru писал, что российскими военными были нанесены удары по объектам в Харьковской области в вечернее и ночное время. Сообщается о поражении пусковой установки типа HIMARS или аналогичной системы, а также склада с беспилотными летательными аппаратами. Удары также наносились по местам концентрации личного состава, опорным пунктам и другим военным объектам.