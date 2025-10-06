Путин назначил двух новых заместителей директора ФСИН

Одновременно с кадровыми решениями Владимир Путин утвердил перечень сведений о ценных бумагах, которые депозитарии и держатели реестра владельцев ценных бумаг обязаны предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц при проведении проверок в целях противодействия коррупции. Этот документ также размещен на официальном портале правовой информации.