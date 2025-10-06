Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев назвал Макрона «петушком», которому плевать на Францию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отставка французского правительства потому, что у страны просто «нет президента». По словам экс-главы государства, Эммануэль Макрон исполняет множество ролей, но не президентскую. Соответствующая публикация появилась на его странице в мессенджере MAX.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отставка французского правительства потому, что у страны просто «нет президента». По словам экс-главы государства, Эммануэль Макрон исполняет множество ролей, но не президентскую. Соответствующая публикация появилась на его странице в мессенджере MAX.

— Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А все потому, что у Франции нет президента. Есть блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии, болтливый арбитр-неоколониалист в Африке. А на Францию петушку Микрону плевать. Даже лошади наших казаков, вошедших в Париж в 1814-м, исполнили бы его обязанности лучше, — заявил Медведев в публикации.

6 октября премьер-министр Франции подал президенту страны Макрону прошение об отставке. Глава государства его отставку принял.

В сентябре текущего года парламентский проект об импичменте Макрону поддержали 104 депутата, сообщила председатель партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано. По словам депутата, эту инициативу поддержали не только ее однопартийцы, но и экологисты и коммунисты. Она отметила, что подобной поддержки удалось добиться в том числе благодаря уличным протестам.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше