Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отставка французского правительства потому, что у страны просто «нет президента». По словам экс-главы государства, Эммануэль Макрон исполняет множество ролей, но не президентскую. Соответствующая публикация появилась на его странице в мессенджере MAX.
— Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А все потому, что у Франции нет президента. Есть блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии, болтливый арбитр-неоколониалист в Африке. А на Францию петушку Микрону плевать. Даже лошади наших казаков, вошедших в Париж в 1814-м, исполнили бы его обязанности лучше, — заявил Медведев в публикации.
6 октября премьер-министр Франции подал президенту страны Макрону прошение об отставке. Глава государства его отставку принял.
В сентябре текущего года парламентский проект об импичменте Макрону поддержали 104 депутата, сообщила председатель партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано. По словам депутата, эту инициативу поддержали не только ее однопартийцы, но и экологисты и коммунисты. Она отметила, что подобной поддержки удалось добиться в том числе благодаря уличным протестам.