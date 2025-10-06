— Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А все потому, что у Франции нет президента. Есть блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии, болтливый арбитр-неоколониалист в Африке. А на Францию петушку Микрону плевать. Даже лошади наших казаков, вошедших в Париж в 1814-м, исполнили бы его обязанности лучше, — заявил Медведев в публикации.