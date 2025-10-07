Глеб Никитин рассказал о планах работы РВИО на 2026 год

6 октября в Нижнем Новгороде прошло заседание регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО). В настоящее время РВИО насчитывает 297 участников.
Мероприятие приветственным словом открыл губернатор Нижегородской области, председатель Регионального отделения Российского военно-исторического общества Глеб Никитин. По его словам, целью деятельности организации является привлечение молодого поколения, учителей истории, а также передача и закрепление в сознании общества истории родной страны, в частности, области.
Также Никитин добавил, что на сегодняшний день общество показывает достойные результаты: с июля по октябрь уже было проведено более 100 мероприятий, в которых приняли участие около 5 тысяч человек, а за этот месяц по всей территории региона открылось 24 новых местных отделения.
В план заседания вошли несколько ключевых вопросов. Одним из них стало подведение промежуточных итогов деятельности организации. Так, например, в области не раз проводились тематические спортивные турниры, опубликовано множество книг и учебных пособий про жизнь исторических деятелей и участников ключевых событий для региона, были возведены новые монументы героям Отечества.
В регионе 425 героев Советского Союза и 51 полный кавалер ордена Славы. Память 314 из них увековечена на мемориальных досках.
Заместитель министра кадровой и молодежной политики Нижегородской области Иван Калмыков рассказал, что за этот год в результате работы организации насчитывается около 300 активных участников. Согласно статистике, Нижегородская область занимает первое место в ПФО по числу работающих отделений. Из значимых мероприятий, организованных для молодежи, обсуждались международная акция «Венок на братскую могилу», прошедшая в Республике Беларусь, летняя историческая школа в лагере «Лазурный», просветительские встречи со школьниками и студентами.
В ходе мероприятия был обозначен и план работ на 2026 год. Направлений было несколько: углубление в работу и расширение направлений поисковых отрядов, введение развлекательно-интерактивного элемента в процесс обучения школьников и новые идеи сохранения памяти значимых для области деятелей.
На заседании доктор исторических наук Андрей Кузнецов выступил с инициативой разработки новых названий для важных объектов города, а именно обращение к имени князя основателя Нижегородской земли. Одним из примеров стало решение дать центральной кремлевской площади название в честь князя, чтобы сохранить топонимическую экологию города. Губернатор предложение поддержал, однако уточнил, что ограничиваться только основателем города не стоит и необходимо разработать подобный план наименований в честь других недооцененных личностей, которых достаточно много.
Также Центром детского творчества была представлена ежегодная всероссийская выставка «Защитники отечества», проходящая в Нижнем Новгороде уже семнадцатый год подряд. Экспонатами являются подготовленные победителями внутреннего конкурса среди молодых участников кружка по моделированию техники уменьшенные копии известных боевых машин прошлого и настоящего. Там же, на выставке, всем посетителям рассказывают об истории и характеристиках представленных моделей.
Кроме того, на заседании прошло торжественное вручение членских билетов новым участникам общества.
В завершение Глеб Никитин добавил, что в региональное отделение Российского военно-исторического общества необходимо вдохнуть новую жизнь и занять активную позицию по вовлечению детей, школьников, учителей не только в историю региона, но и в развитие новых подходов в сфере образования и просветительских мероприятиях.
