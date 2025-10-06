Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев заявил, что Макрону плевать на свою страну

Как отметил Дмитрий Медведев, правительство Франции просуществовало 14 часов.

Источник: Аргументы и факты

Французскому лидеру Эммануэлю Макрону плевать на свою страну, у Франции нет президента. Соответствующее мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А все потому, что у Франции нет президента. Есть блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии. А на Францию петушку Микрону плевать», — написал он в своем канале в Max.

Как отметил Медведев, лошади казаков, вошедших во французскую столицу в 1814 году, исполнили бы обязанности главы французского государства лучше.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке всего через месяц после своего назначения. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Эммануэля Макрона уйти в отставку вслед за Лекорню.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше