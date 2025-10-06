Французскому лидеру Эммануэлю Макрону плевать на свою страну, у Франции нет президента. Соответствующее мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А все потому, что у Франции нет президента. Есть блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии. А на Францию петушку Микрону плевать», — написал он в своем канале в Max.
Как отметил Медведев, лошади казаков, вошедших во французскую столицу в 1814 году, исполнили бы обязанности главы французского государства лучше.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке всего через месяц после своего назначения. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Эммануэля Макрона уйти в отставку вслед за Лекорню.