Медведев заявил, что Макрону плевать на свою страну

«Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А все потому, что у Франции нет президента. Есть блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии. А на Францию петушку Микрону плевать», — написал он в своем канале в Max.