Меню ужина Лукашенко и султана Омана включало филе сибаса, утиную грудку и морс

Телеграм-канал «Время Первого» показал меню ужина Александра Лукашенко и султана Омана.

Источник: Комсомольская правда

Телеграм-канал «Время Первого» показал меню ужина президента Беларуси Александра Лукашенко и султана Омана Хайсама бен Тареком Аль Саида. Отметим, что меню выполнено в белорусской стилистике — с васильками.

В меню закусок сразу несколько позиций: рыбное плато и деликатесы мясные, овощное ассорти и еще одно ассорти — уже из белорусских сыров.

В списке блюд — салат с ростбифом, запеканка картофельная с овощами и грибами со сметаной, а еще филе сибаса со спаржей и овощами и утиная грудка с печеными яблоками и вишневым соусом.

На десерт гостям предлагается рулет меренговый с ягодами, а также морс клюквенный на меду.

Добавим, что ужин носит характер официального. Он стал частью программы визита султана Омана в Беларусь, который начался в понедельник, 6 октября 2025 года.

Ранее мы писали о том, что Россия вводит новые правила роуминга для белорусов (тут про это).

