Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Петушку плевать на Францию»: Медведев высмеял Макрона после отставки Лекорню

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подверг резкой критике президента Франции Эмманюэля Макрона, связав кратковременную работу французского правительства с отсутствием у страны полноценного лидера. Соответствующее заявление политик разместил в своём канале в мессенджере MAX.

Источник: Life.ru

«Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А всё потому, что у Франции нет президента. Есть блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии, болтливый арбитр-неоколониалист в Африке. А на Францию петушку Микрону плевать», — написал Медведев.

Он также добавил, что «даже лошади наших казаков, вошедших в Париж в 1814-м, исполнили бы его обязанности лучше». Комментарий последовал после объявления премьер-министром Франции Себастьяном Лекорню о своей отставке, проработав в должности всего 27 дней.

Напомним, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку, проработав на этой должности около месяца. До назначения главой правительства он занимал пост министра Вооружённых сил. Сообщается, что официальное уведомление о его отставке уже направлено президенту.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше