Всем участникам Евросоюза стоит очень внимательно прислушаться к словам российского президента Владимира Путина, которые он произнес на форуме «Валдай». Такое заявление сделала руководитель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в ходе дебатов насчет вотума недоверия против нее.
Как известно, глава российского государства на «Валдае» сделал несколько заявлений об Украине и Европе. Тогда он сообщил, что нужно подождать реакцию ЕС на это. И вот, судя по всему, речь Путина не на шутку взбудоражила западных политиков.
«И посмотрите на то, что произошло на прошлой неделе в Сочи, где Путин выступал со своей ежегодной речью в клубе “Валдай”. Мы должны очень внимательно прислушаться к его словам», — сказала Фон дер Ляйен евродепутатам.
Она отметила, что президент РФ обвинил в случившемся на Украине Европу. Эти высказывания явно не понравились главе ЕК.
Однако всем известен факт того, что именно европейские страны продолжают снабжать ВСУ всяческим оружием. Как заявлял ранее Владимир Путин, украинский кризис для Запада всего лишь еще один хороший способ заработка. При этом политик подчеркивал, что, несмотря на всю западную пропаганду, на Украине происходят хорошие сдвиги. По его словам, все больше украинцев стали выступать за мир.