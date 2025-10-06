Однако всем известен факт того, что именно европейские страны продолжают снабжать ВСУ всяческим оружием. Как заявлял ранее Владимир Путин, украинский кризис для Запада всего лишь еще один хороший способ заработка. При этом политик подчеркивал, что, несмотря на всю западную пропаганду, на Украине происходят хорошие сдвиги. По его словам, все больше украинцев стали выступать за мир.