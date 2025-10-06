Путин и Нетаньяху обсудили план Трампа по сектору Газа

Российский лидер Владимир Путин обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху план американского президента Дональда Трампа по сектору Газа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обстоятельно обсуждено текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого президентом США плана по нормализации в секторе Газа», — следует из публикации.
Кроме того, глава российского государства подтвердил позицию РФ в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на международно-правовой основе.
Напомним, ранее сообщалось, что предложенный Дональдом Трампом план разрешения конфликта в Газе стал для израильского премьер-министра неожиданным и вызывающим разочарование развитием событий.