Путин и Нетаньяху обсудили план Трампа по сектору Газа

Президент подтвердил неизменную позицию РФ в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на международно-правовой основе.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху план американского президента Дональда Трампа по сектору Газа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждено текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого президентом США плана по нормализации в секторе Газа», — следует из публикации.

Кроме того, глава российского государства подтвердил позицию РФ в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на международно-правовой основе.

Напомним, ранее сообщалось, что предложенный Дональдом Трампом план разрешения конфликта в Газе стал для израильского премьер-министра неожиданным и вызывающим разочарование развитием событий.

Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
