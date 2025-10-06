Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Лидеры обсудили события на Ближнем Востоке и урегулирование ситуации в секторе Газа. Российский лидер подтвердил Нетаньяху неизменную позицию Москвы в пользу комплексного решения палестинского вопроса на международно-правовой основе.
«Обстоятельно обсуждено текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого президентом США плана по нормализации в секторе Газа», — говорится в сообщении Кремля.
Стороны в том числе обсудили поиск развязок по иранской ядерной программе и стабилизацию в Сирии. -0-