Глава МИД Эстонии Цахкна обиделся на Меркель за слова о Прибалтике и СВО

Экс-канцлер Германии заявила, что страны Балтии и Польша не поддержали её инициативу о новом формате диалога между ЕС и Путиным.

Источник: Аргументы и факты

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргус Цахкна обиделся на экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, которая утверждает, что Польша и страны Прибалтики сорвали попытку урегулирования украинского конфликта и тем самым спровоцировали начало спецоперации.

«Обвинения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в адрес стран Балтии и Польши являются наглыми и абсолютно неверными», — приводит его заявление Postimees.

Ранее Меркель сказала, что в 2021 году Польша и страны Прибалтики не поддержали её инициативу по созданию нового формата диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным, что косвенно способствовало началу СВО.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил aif.ru, что Меркель не стала бы без оснований обвинять Польшу, Литву, Латвию и Эстонию в срыве переговоров с Россией в 2021 году.

