Каранкевич: важно направить все силы на выполнение дорожной карты сотрудничества Беларуси и Омана

По данным белорусской стороны, торгово-экономическое сотрудничество с Оманом динамично развивается и получило особый импульс за последние два года. Товарооборот двух стран за 2024 год составил $8,44 млн, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с 2023-м. Примечательно, что этот объем складывается преимущественно из белорусского экспорта, который увеличился за год в 2,3 раза и достиг $8,16 млн. Существенный рост произошел в том числе за счет наращивания поставок сухого молока, молочной сыворотки, двигателей. -0-