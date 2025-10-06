Каранкевич: важно направить все силы на выполнение дорожной карты сотрудничества Беларуси и Омана

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейчас важно направить все силы и сконцентрироваться на выполнении дорожной карты сотрудничества Беларуси и Омана. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич по итогам переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом и церемонии обмена текстами подписанных двусторонних документов, передает корреспондент БЕЛТА.
Пакет документов о сотрудничестве подписан между Беларусью и Оманом.
Пакет международных договоров, которыми обменялись Беларусь и Оман, включал и дорожную карту, которая, по словам вице-премьера, определяет основные направления развития взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Документ предусматривает реализацию тех договоренностей, которые достигнуты на высшем уровне, в том числе по крупному проекту в деревопереработке и в целом по промышленности, созданию совместных предприятий. Включены в дорожную карту также вопросы сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, поставок продовольственных продуктов и детского питания, развития туризма. Особое внимание уделено культурному взаимодействию.
«Дорожная карта достаточно детализированная и затрагивает практически все направления взаимовыгодного сотрудничества. В первую очередь по реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на уровне глав государств», — уточнил Виктор Каранкевич.
Он также пояснил, что в документе обозначены сроки для выполнения поставленных задач и те, кто за это ответственен. «Самая главная задача на уровне правительства, органов госуправления и субъектов хозяйствования — обеспечить реализацию всех намеченных планов, всех пунктов дорожной карты, планов мероприятий в установленные сроки и в полном объеме, — подчеркнул вице-премьер. — Самое главное сейчас — направить все силы и сконцентрироваться на выполнении дорожной карты».
Все это, по его мнению, позволит раскрыть еще не задействованный потенциал в отношениях между Беларусью и Оманом и нарастить взаимодействие.
По данным белорусской стороны, торгово-экономическое сотрудничество с Оманом динамично развивается и получило особый импульс за последние два года. Товарооборот двух стран за 2024 год составил $8,44 млн, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с 2023-м. Примечательно, что этот объем складывается преимущественно из белорусского экспорта, который увеличился за год в 2,3 раза и достиг $8,16 млн. Существенный рост произошел в том числе за счет наращивания поставок сухого молока, молочной сыворотки, двигателей. -0-