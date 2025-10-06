Кобахидзе раскрыл подробности несостоявшегося госпереворота в Грузии

ТБИЛИСИ, 6 окт — РИА Новости. Попытки революции осуществляют в Грузии агенты экстремистских группировок из 500 человек, они действуют по заданию иностранных спецслужб, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«Основными инструментами революций раньше были политпартии, но затем во главе этого процесса встали с одной стороны представители СМИ, а затем неправительственные организации… Сейчас перешли на грубый метод спецслужб… теперь это экстремистские группировки, агенты… Примерно до 500 человек…. Это иностранные спецслужбы. Они прямо подключены в этот процесс», — заявил премьер в интервью телекомпании «Рустави 2».
