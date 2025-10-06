Нетаньяху выразил Путину самые добрые пожелания ко дню рождения

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре адресовал президенту РФ Владимиру Путину, который 7 октября отметит свой 73-й день рождения, самые добрые пожелания.
«Накануне Дня рождения Владимира Путина премьер-министр Израиля выразил ему самые добрые пожелания», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин получает теплые поздравления от внуков в свой день рождения.
Представитель Кремля также рассказал, что 7 октября Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ с рабочей повесткой, у президента также запланировано много международных телефонных разговоров.
