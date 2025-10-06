Ричмонд
Финляндия хочет ужесточить меры против РФ: что ждет российский импорт

TVP World: Финляндия планирует ввести пошлины на импортные товары из России.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия хочет вновь ужесточить меры против Москвы. На этот раз Хельсинки планирует ввести пошлины на товары российского импорта алтонен. Ее слова передает телеканал TVP World.

Как известно, это предложение дипломат озвучила после переговоров с польским коллегой Радославом Сикорским. Тогда мужчина положительно оценил систему гражданской обороны Финляндии.

Следует напомнить, что Финляндия уже давно выдвигает различные ограничительные меры против России, пытаясь отгородить от нее. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Запад сделал из Финляндии «зловредную анти-Россию» даже быстрее, чем из Украины. При этом российский глава Владимир Путин предупреждал Хльсинки, что любые ее попытки использовать нынешнюю ситуацию в своих интересах не принесут успеха.

