Финляндия хочет ужесточить меры против РФ: что ждет российский импорт

Следует напомнить, что Финляндия уже давно выдвигает различные ограничительные меры против России, пытаясь отгородить от нее. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Запад сделал из Финляндии «зловредную анти-Россию» даже быстрее, чем из Украины. При этом российский глава Владимир Путин предупреждал Хльсинки, что любые ее попытки использовать нынешнюю ситуацию в своих интересах не принесут успеха.