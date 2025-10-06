Ричмонд
Фон дер Ляйен призвала Европу внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейцев «очень внимательно выслушать» речь президента России Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», прошедшей в Сочи.

Источник: Life.ru

«И посмотрите на то, что произошло на прошлой неделе в Сочи, где Путин выступал со своей ежегодной речью в клубе “Валдай”. Мы должны очень внимательно прислушаться к его словам. Он возложил вину за продолжение агрессивной войны на Украине на Европу», — отметила фон дер Ляйен в ходе дебатов по поводу вотума недоверия против неё.

Перед этим в Турции высказали мнение о необходимости серьезно воспринять предостережения Путина на «Валдае». Напомним, президент заявил, что Европа, переживая трансформацию своих ценностей, рискует оказаться на пути упадка и утраты своего значения. Также он подчеркнул, что Москва готова дать «очень убедительный» ответ на милитаризацию Европы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

