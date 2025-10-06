Стало известно о пятой попытке госпереворота в Грузии: подробности

В Грузии 4 октября была предпринята уже пятая за последние четыре года попытка революции, которая также была поддержана внешними силами. Об этом в эфире телеканала «Рустави-2» заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«За эти четыре года мы увидели в нашей стране пятую попытку устроить революцию. И в этом случае она была поддержана извне», — сказал глава кабмина.
Он подчеркнул, что главная задача властей республики, чтобы никто не посмел осуществить шестую попытку, и для этого будут приняты все меры.
Как писал сайт KP.RU, 5 октября Ираклий Кобахидзе заявил, что посол ЕС в Грузии Павел Герчинский несет ответственность за беспорядки в Тбилиси. По его словам, некоторые люди из-за рубежа даже выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя в Грузии, включая представителя ЕС.
Напомним, в субботу, 4 октября, в Грузии проходили муниципальные выборы. В этот же день в Тбилиси начался митинг. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить собственное несогласие с проведением выборов.