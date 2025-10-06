Нетаньяху выразил Путину самые добрые пожелания накануне его дня рождения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 6 октября, во время телефонного разговора накануне дня рождения президента России Владимира Путина выразил ему самые добрые пожелания. Глава российского государства в свою очередь поздравил собеседника и израильский народ с наступлением еврейского праздника Суккот.
Политики поговорили о нынешней ситуации на Ближнем Востоке, в том числе о предложении президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в сектора Газа. Путин подтвердил неизменную позицию России, которая рассчитывает на мирное решение палестинского вопроса.
— Проведен обмен мнениями по другим региональным темам. В частности, высказана заинтересованность в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы и в дальнейшей стабилизации в Сирии, — передает официальный Telegram-канал Кремля.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, 7 октября у Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, а также много международных телефонных разговоров.