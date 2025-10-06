Трамп анонсировал новые пошлины на импорт грузовиков

Американский лидер Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на средние и большие грузовики из-за рубежа. Об этом глава Белого дома написал в соцсетях.
«С 1 ноября 2025 года все грузовики средней и большой грузоподъемности, ввозимые в США из других стран, будут облагаться пошлиной в 25%», — говорится в публикации Трампа.
Как объяснил президент США, соответствующее решение связано с необходимостью защиты американского автомобильного рынка и рабочих мест.
Напомним, в конце прошлого месяца сообщалось, что Дональд Трамп анонсировал намерение ввести стопроцентные пошлины на всю кинопродукцию, ввозимую в США.
