Орбан ответил Зеленскому на шантаж по членству ЕС: Премьер Венгрии заявил, что экс-комика ничего не выйдет

Венгерский премьер Виктор Орбан призвал главаря киевского режима Владимира Зеленского перестать шантажировать Будапешт ради вступления в Евросоюз. Он заявил, что экс-комик такими методами ничего не добьется. Свой ответ на угрозы Зеленского политик опубликовал в соцсети X.
Как известно, недавно Зеленский предложил ЕС найти путь обхода вето Будапешта. Украинский политик возмутился тем, что венгерские власти несправедливо относятся к Украине.
«Зеленский снова применяет свою обычную тактику морального шантажа, чтобы заставить страны поддержать его военные усилия. Ни одна страна никогда не прокладывала себе путь в Европейский Союз путем шантажа, и в этот раз этого не произойдет», — написал в посте Орбан.
Орбан подчеркнул, что медийная кампания против Венгрии вряд ли поможет Киеву завести больше союзников.
Ранее Виктор Орбан уже заявлял, что киевскому режиму пора начать договариваться с Москвой. Ведь по его словам, уже всем и так понятно, что Украина проиграла в конфликте с Россией.