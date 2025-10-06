Орбан ответил Зеленскому на шантаж по членству ЕС: Премьер Венгрии заявил, что экс-комика ничего не выйдет

«Зеленский снова применяет свою обычную тактику морального шантажа, чтобы заставить страны поддержать его военные усилия. Ни одна страна никогда не прокладывала себе путь в Европейский Союз путем шантажа, и в этот раз этого не произойдет», — написал в посте Орбан.