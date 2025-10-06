Глава парламента Грузии: Иностранцам надо признать ответственность за беспорядки

Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил посла Европейского союза в причастности к организации беспорядков в Тбилиси, утверждая, что представители ЕС поддерживали попытку смены власти в период парламентских выборов. В ответ на эти обвинения верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархеи выпустили совместное заявление, в котором отвергли данные утверждения и осудили распространение дезинформации о роли Евросоюза в событиях в грузинской столице.