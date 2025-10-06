В МИД заявили, что Россия открыта к диалогу с Германией

Москва открыта к диалогу с Берлином, однако при нынешней риторике властей ФРГ восстановление прагматичных отношений в ближайшее время сомнительно, заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
«Дипломатия в принципе подразумевает решение всех разногласий диалогом. Но для того, чтобы он состоялся, нужно желание двух сторон», — сказал он в интервью «Первому каналу».
Тяпкин также добавил, что Россия со своей стороны никогда не отрицала своей готовности к диалогу, а вот от партнеров ответа на этот вопрос не прозвучало.
«Более того, по их заявлениям сегодня я бы не стал с уверенностью говорить о том, что в ближайшей перспективе мы сможем в отношениях с Берлином выйти на какой-то прагматичный уровень», — резюмировал дипломат.
Ранее издание Berliner Zeitung выразило мнение, что речь президента России Владимира Путина на «Валдае» свидетельствует о резком ухудшении отношений РФ с Западом, особенно с Евросоюзом. Отмечается, что российский лидер заявил о готовности Москвы продолжать диалог по урегулированию на Украине с президентом США Дональдом Трампом, при этом идея ротационного включения ФРГ в состав Совбеза ООН была отвергнута.