Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко строго запретил повышать цены в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко жёстко запретил с сегодняшнего дня любое повышение цен, призвав правительство ориентироваться на благополучие людей, а не на макроэкономические показатели. Такое заявление он сделал в ходе заседания с экономическим блоком кабинета министров.

«Делайте так, чтобы было людям хорошо, а не так, как говорит Николай Игнатьевич, ну давайте на макроуровне. Слушай, да п***р твой макроуровень людям», — резко сказал он, комментируя слова первого зампреда правительства.

Глава государства подчеркнул, что рост цен запрещён уже с сегодняшнего дня, а не с завтрашнего, чтобы бизнес не успел за сутки накрутить стоимость товаров. Лукашенко также предупредил, что не допустит проведения бухгалтерских операций, связанных с повышением цен, задним числом.

Ранее Александр Лукашенко назвал приоритетом сохранение национальной устойчивости Белоруссии в процессе перехода от однополярного к многополярному миру. Для этого, по словам лидера, страна должна сплотиться и мобилизовать все внутренние ресурсы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше