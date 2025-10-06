Премьер Грузии заявил о пятой за последние четыре года попытке революции в стране

В столице Грузии 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, прошел митинг оппозиции. Организаторы со сцены призвали «завладеть ключами от дворца президента», после чего часть участников акции направилась к резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ. Полиция Грузии в ночь на 5 октября за призывы к свержению власти и организацию группового насилия задержала пятерых инициаторов акции. -0-