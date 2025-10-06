Премьер Грузии заявил о пятой за последние четыре года попытке революции в стране

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятая за последние четыре года попытка осуществить революцию произошла в Грузии, эти действия поддерживались извне. Об этом заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, сообщает ТАСС.
«За эти четыре года мы увидели в нашей стране пятую попытку устроить революцию. И в этом случае она была поддержана извне», — заявил Кобахидзе в эфире одного из местных телеканалов.
Он также сообщил, что в стране проводится специальная операция по поимке участников штурма президентского дворца. «Наша главная задача — чтобы никто не посмел осуществить шестую попытку, и для этого будут приняты все меры», — добавил Кобахидзе.
В столице Грузии 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, прошел митинг оппозиции. Организаторы со сцены призвали «завладеть ключами от дворца президента», после чего часть участников акции направилась к резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ. Полиция Грузии в ночь на 5 октября за призывы к свержению власти и организацию группового насилия задержала пятерых инициаторов акции. -0-