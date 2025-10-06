Политолог Кошкин связал налет 251 БПЛА Украины на Россию с Нобелевской премией

Атака дронов на Россию связана с Трампом и Нобелевской премией.
Массированная атака 251 украинского беспилотника на российские регионы может быть связана с предстоящим решением Нобелевского комитета о присуждении премии мира. Таким образом, Украина пытается привлечь внимание международного сообщества. Об этом заявил военный политолог Андрей Кошкин.
«Я думаю, это больше связано с тем, что 10 октября будет заседание Нобелевского комитета по присвоению премии мира. И, конечно, все ждут, как решится вопрос с таким кандидатом, как Трамп. Может быть, не исключено, что на сегодняшний день Украина активизирует свои действия для того, чтобы сфокусировать на себе внимание международной общественности», — сказал Кошкин в беседе с Life.ru.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНобелевская премия мира: что это такое и причем тут Трамп.
Политолог также отметил, что обычно подобные атаки приурочены к политическим событиям, где президент Украины Владимир Зеленский может просить о финансовой поддержке, или же связаны со срывом мирных урегулирований. В ночь на 6 октября системы противовоздушной обороны уничтожили 251 украинский беспилотник над территорией 16 регионов России, а также над акваторией Черного и Азовского морей. Наибольшее количество БПЛА было нейтрализовано над акваторией Черного моря (62), в Республике Крым (40), а также в Курской (34) и Белгородской (30) областях.
Масштабные атаки украинских беспилотников на российские регионы происходят не впервые: только в ночь на 10 сентября ПВО РФ уничтожили 122 дрона, а в конце августа — 102 аппарата. Большинство БПЛА регулярно сбиваются над приграничными областями и акваторией Черного моря. С начала СВО подобные удары фиксируются регулярно.