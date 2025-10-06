На Украине создали засекреченную систему аккумуляторных батарей на случай длительных отключений электроэнергии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным издания, крупнейшая сеть аккумуляторных станций на Украине представляет собой шесть парков, расположенных в Киеве и Днепропетровской области. При этом каждый такой парк состоит из рядов белых блоков-аккумуляторов высотой около 2,5 метра. Общая мощность сети составляет 200 мегаватт.
Газета отметила, что такой мощности хватит для подачи электроэнергии в 600 тысяч домов в течение двух часов.
Как писал сайт KP.RU, 6 октября глава киевского режима Владимир Зеленский не смог дать внятного ответа на вопрос о возможности блэкаута на Украине. По его словам, ему сложно говорить об этом. Однако, он заверил, что Киев якобы будет готов ко всем соответствующим вызовам.
Ранее мэр Луцка Игорь Полищук заявил, что горожан попросили готовиться к блэкаутам. В администрации заявили, что свет и воду будут отключать по графику. При этом ранее с предупреждением к украинцам выступили в Ивано-Франковске. А в Чернигове уже начались веерные отключения электричества.