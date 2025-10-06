Как писал сайт KP.RU, 6 октября глава киевского режима Владимир Зеленский не смог дать внятного ответа на вопрос о возможности блэкаута на Украине. По его словам, ему сложно говорить об этом. Однако, он заверил, что Киев якобы будет готов ко всем соответствующим вызовам.