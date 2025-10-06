Ричмонд
В США объявили о введении новых импортных пошлин: ограничительные меры коснутся одного вида транспорта

Трамп: США введут 25% пошлины на импортные грузовики.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты намерены ввести 25% пошлины на импортные грузовики средней и большой грузоподъемности. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп у себя на странице в социальной сети Truth Social 6 октября.

Как известно, с начала октября в США начали действовать 50-процентные ограничительные меры на импорт кухонных шкафов, мебели для ванных комнат и связанных с ними товаров.

«С 1 ноября 2025 года все грузовики средней и большой грузоподъемности, ввозимые в США из других стран, будут облагаться пошлиной в 25%», — написал в своей публикации политик.

Ранее KP.RU сообщал, что введенные Дональдом Трампом пошлины на кофе и говядину из Бразилии создали довольно странную ситуацию на международном рынке. Другие страны Латинской Америки стали больше поставлять такие товары в США. При этом для себя им приходится закупать кофе и мясо у Бразилии.

