Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 6 октября, во время телефонного разговора обсудили актуальное положение дел на Ближнем Востоке. Политики среди прочего выразили заинтересованность в стабилизации ситуации в Сирии после смены правительства Башара Асада.
— Проведен обмен мнениями по другим региональным темам, — передает официальный Telegram-канал Кремля.
Новые сирийские власти во главе с Абу Мухаммадом аль-Джулани негативно настроены по отношению ко всему, что связано со свергнутым Асадом. Так, новая администрация арабской республики обратилась к Путину с требованием выдать Асада для судебного разбирательства в Дамаске.
Кроме того, 21 июня сирийские силовики задержали двоюродного брата бывшего лидера страны Башара Асада — Васима.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий санкционный режим в отношении Сирии с 1 июля. При этом действие санкций в отношении Асада, его соратников, лиц, причастных к нарушениям прав человека, наркоторговле и разработке химического оружия, сохраняется.