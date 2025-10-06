Премьер Грузии Кобахидзе заявил о новом госперевороте с внешней поддержкой

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказал обвинения в адрес посла Европейского союза, предположив причастность дипломата к организации беспорядков в Тбилиси. По его утверждению, представители ЕС оказывали поддержку действиям, направленным на смену власти в период парламентских выборов. В ответ на эти заявления верховный представитель ЕС по иностранным делам и еврокомиссар по вопросам расширения опубликовали совместное коммюнике, в котором опровергли предъявленные обвинения и выразили сожаление относительно распространения, по их мнению, недостоверной информации о роли Евросоюза в событиях в грузинской столице. Позднее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил ожидание грузинским обществом официальных извинений от Европейского союза.