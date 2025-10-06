Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Грузии Кобахидзе заявил о новом госперевороте с внешней поддержкой

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о предотвращении очередной попытки насильственной смены власти в стране, которая, по его словам, стала уже пятой по счёту. Соответствующее заявление прозвучало в интервью главы правительства телеканалу «Рустави 2».

Источник: Life.ru

«Это была пятая попытка революции, которая имела поддержку извне… Наша главная задача — чтобы никто не посмел осуществить шестую попытку, и для этого будут приняты все меры», — заявил Кобахидзе.

Премьер подчеркнул, что все недавние попытки дестабилизации обстановки в Грузии получали поддержку из-за рубежа, и власти намерены принять исчерпывающие меры для предотвращения новых попыток насильственного изменения конституционного строя.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказал обвинения в адрес посла Европейского союза, предположив причастность дипломата к организации беспорядков в Тбилиси. По его утверждению, представители ЕС оказывали поддержку действиям, направленным на смену власти в период парламентских выборов. В ответ на эти заявления верховный представитель ЕС по иностранным делам и еврокомиссар по вопросам расширения опубликовали совместное коммюнике, в котором опровергли предъявленные обвинения и выразили сожаление относительно распространения, по их мнению, недостоверной информации о роли Евросоюза в событиях в грузинской столице. Позднее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил ожидание грузинским обществом официальных извинений от Европейского союза.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ираклий Кобахидзе: биография, личная жизнь, как относится к России премьер-министр Грузии
Внешнеполитический курс Тбилиси в последний год претерпел значительные изменения. Рассказываем, чем известен премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, как он возглавил правительство страны и почему его считают потенциально пророссийским.
Читать дальше