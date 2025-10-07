Молдавская оппозиция высказалась о возможности проведения повторных выборов

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок — 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
«Патриотический блок» выявил и задокументировал десятки нарушений, которые уже переданы в Центризбирком и станут предметом рассмотрения в Конституционном суде. Это использование админресурса, это другие нарушения, ограничение избирательного права для большого количества людей. Мы считаем, что это достаточные аргументы для того, чтобы в Молдове провели повторные выборы", — заявил Батрынча в эфире телеканала TV8.
Социалист отметил, что избирательная кампания проходила в атмосфере давления и запугивания.
«Такой атмосферы страха и паники в обществе я не помню. Запугивание людей войной — это уже крайняя мера, за гранью добра и зла», — сказал он.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.