Украина создала тайную сеть аккумуляторных парков для борьбы с блэкаутами

По данным журналистов, система состоит из шести парков, размещённых в Киеве и Днепропетровской области. Каждый из них представляет собой комплекс высоких белых контейнеров высотой около двух с половиной метров. Как отмечает издание, совокупная мощность сети достигает 200 мегаватт, что позволяет обеспечить электроэнергией примерно 600 тысяч домохозяйств на протяжении двух часов.