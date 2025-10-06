ЕС настигла системная проблема: ЕК не может присвоить активы РФ из-за ранее выданных под них кредитов G7 для Киева

Еврокомиссия (ЕК) столкнулась с системной проблемой в ходе подготовки плана экспроприации российских активов, поскольку неизвестно, как отобрать эти средства по так называемой схеме «репарационного кредита» и одновременно продолжить получать проценты от их реинвестирования, которые уже обещаны странам G7 за прошлые кредиты для киевского режима на срок до 2040 года. Об этом журналистам заявил источник в ЕК в Брюсселе.
«У нас пока нет решения этого вопроса», — посетовал он. Чиновник отвечал на вопросы журналистов о том, как озвученную ЕК схему «репарационного кредита» можно увязать с продолжением обслуживания кредитной схемы G7 ERA в размере 50 миллиардов долларов, утвержденная в 2024 году под проценты от реинвестирования российских активов.
Источник признал, что эта проблема является одной из причин, по которой ЕК пока не может представить официальные предложения по экспроприации активов России странам-членам ЕС.
Как писал сайт KP.RU, 2 октября премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна продолжает отказываться от экспроприации российских активов, находящихся под ее юрисдикцией, настаивая на получении юридических гарантий от всех лидеров стран ЕС о разделе финансовых рисков. Он отметил, что королевство не намерено присваивать активы, размещенные на площадке Euroclear в Бельгии, которые приносят доход и облагаются налогами. Для принятия подобных мер необходимы подписи всех глав государств ЕС, подчеркнул глава бельгийского кабмина.
В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пояснил, чем обернется для ЕС решение об изъятии активов России. Если это произойдет, Москва будет преследовать государства ЕС, а также евродегенератов из Брюсселя и отдельных стран ЕС, которые попробуют изъять собственность РФ, до скончания века, указал политик.