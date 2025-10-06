ЕС настигла системная проблема: ЕК не может присвоить активы РФ из-за ранее выданных под них кредитов G7 для Киева

Еврокомиссия (ЕК) столкнулась с системной проблемой в ходе подготовки плана экспроприации российских активов, поскольку неизвестно, как отобрать эти средства по так называемой схеме «репарационного кредита» и одновременно продолжить получать проценты от их реинвестирования, которые уже обещаны странам G7 за прошлые кредиты для киевского режима на срок до 2040 года. Об этом журналистам заявил источник в ЕК в Брюсселе.