На пост гендиректора ЮНЕСКО выдвинули представителя Египта аль-Анани

Согласно официальному коммюнике, члены исполнительного совета выдвинули аль-Анани для занятия должности генерального директора после проведения процедуры голосования. Окончательное утверждение кандидатуры запланировано на 6 ноября, когда в ходе генеральной конференции ЮНЕСКО состоится голосование с участием всех стран-членов организации. В случае избрания египетский представитель сменит на этом посту действующего гендиректора Одре Азуле, что произойдёт в середине ноября текущего года.