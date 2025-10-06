Путин включил Россию в большую сделку на Ближнем Востоке

«Путин и Трамп выступают за создание палестинского государства. Но проблема в том, что Нетаньяху уже несколько раз говорил, что никакого арабского государства не будет. На эту тему с ним и вел переговоры Путин, он подтвердил позицию России о том, что резолюция 181 Генассамблеи ООН 1947 года (о разделе Палестины на арабское и еврейское государства, — Прим. Ред.) должна быть выполнена в полном объеме», — объяснил собеседник URA.RU.