В Белоруссии хотят уменьшить рост цен на товары: Лукашенко призвал правительство страны разобраться с этим

Лукашенко запретил правительству повышать цены в Белоруссии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал правительство урегулировать цены на товары внутри страны. Он строго-настрого запретил всем членам кабмина повышать стоимость на что-либо, призвав тем самым работать на благополучие людей. Данный указ он отдал в ходе заседания с экономическим блоком правительства.

«Делайте так, чтобы было людям хорошо, а не так, как говорит Николай Геннадьевич (Снопков — прим. ред.), ну давайте на макроуровне», — высказался белорусский глава, комментируя слова первого зампреда правительства.

Лукашенко отметил, что запрет на рост цен вступает в силу немедленно, чтобы предприниматели не смогли за день поднять стоимость товаров. Президент Белоруссии отдельно подчеркнул, что не позволит оформлять документы о повышении ценников задним числом.

Ранее Александр Лукашенко раскрыл главный «косяк» правительства Белоруссии. Он заявил, что государству стоит увеличить объемы экспорта промышленных товаров.

