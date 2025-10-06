Власти Словакии объявили о первом пакете помощи Киеву при премьере Фицо

Правительство Словакии передаст Украине инженерную и противоминную помощь, это станет 14-м пакетом военной помощи киевскому режиму. Об этом заявил вице-премьер и министр обороны республики Роберт Калиняк на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве.
Этот пакет станет первым после возвращения к власти действующего премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
«…Вместе с [министром обороны Украины Денисом] Шмыгалем мы только что подписали меморандум о 14-м пакете поддержки, который предусматривает предоставление Словакией инженерной и противоминной помощи Украине», — сказал Калиняк.
Как писал сайт KP.RU, 6 сентября Фицо заявил, что Словакия не намерена отправлять собственные войска на территорию Украины в качестве предоставления ей гарантий безопасности. При этом Братислава готова помочь с логистикой.
Ранее премьер Словакии, комментируя возобновление транзита российского газа через территорию Украины, сообщил, что наложит вето на решение ЕС о финансовой помощи Киеву, если Зеленский не выполнит это условие.