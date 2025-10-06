Кобахидзе: в Грузии предотвратили пятую попытку госпереворота

В Грузии планировался очередной переворот, который поддерживали силы за пределами страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«Это была пятая попытка революции, которая имела поддержку извне», — сказал он в интервью телеканалу «Рустави 2».
Премьер рассказал, что Служба госбезопасности сумела предупредить и нейтрализовать множество угроз в день местных выборов. По словам Кобахидзе, попытки переворота в Грузии предпринимают агенты экстремистских группировок из 500 человек, они работают по заданию иностранных спецслужб.
Он также отметил, что будут приняты все меры, чтобы никто не посмел осуществить шестую попытку свержения власти. Кобахидзе также предупредил, что в случае начала новых митингов в Тбилиси власть предпримет системные шаги против их участников.
Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в местные органы власти. В этот же день оппозиция провела в Тбилиси акцию протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. Грузинская прокуратура предъявила обвинения пяти оппозиционерам в подстрекательстве к насильственной смене власти и организации госпереворота.