Общественник Мелло: США следует принять предложение России по ДСНВ

США должны без промедления официально принять предложение России, касающееся двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом ТАСС заявил американский общественный деятель и представитель антивоенного и антиядерного движения Грег Мелло, который руководит Группой изучения Лос-Аламоса в штате Нью-Мексико.
«Предложение [президента РФ Владимира] Путина [фактически] продлить Новый ДСНВ на год представляет собой инициативу, которую можно и следует принять без дальнейшего промедления или анализа со стороны США», — подчеркнул эксперт.
Он уверен, что в интересах обеих стран продлить этот договор. По его словам, у США нет необходимости впадать в «аналитический паралич».
Как писал сайт KP.RU, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что инициативы российского лидера Владимира Путина по ДСНВ звучат как хорошая идея.
Напомним, 22 сентября российский президент заявил, что Москва продолжит в течение года соблюдать условия ДСНВ. Глава государства подчеркнул, что страна уверена в надежности своих сил ядерного сдерживания. В связи с этим Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ.