В Харькове прогремело не менее 13 взрывов, отмечены перебои с электричеством

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате многочисленных взрывов в городе получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. В Харькове фиксировались перебои с электроснабжением. Чиновник заверил местных жителей, что оперативные службы ликвидируют последствия взрывов, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества. Он добавил, что имеются некоторые проблемы с с движением наземного транспорта в двух районах Харькова, а также предупредил о возможном отключении горячей воды «из-за нехватки тока».