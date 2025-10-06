Ричмонд
В Харькове прогремело не менее 13 взрывов, отмечены перебои с электричеством

Взрывы в Харькове прозвучали на фоне воздушной тревоги.

Источник: Комсомольская правда

В Харькове на фоне воздушной тревоги произошло более десяти взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

По данным телеканала, в Харькове прогремело не менее 13 взрывов, наблюдаются перебои с электроэнергией.

Ранее в понедельник «Общественное» уже сообщало о взрыве в этом городе.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате многочисленных взрывов в городе получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. В Харькове фиксировались перебои с электроснабжением. Чиновник заверил местных жителей, что оперативные службы ликвидируют последствия взрывов, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества. Он добавил, что имеются некоторые проблемы с с движением наземного транспорта в двух районах Харькова, а также предупредил о возможном отключении горячей воды «из-за нехватки тока».