На Западе рассказали о последствиях отставки Лекорню для Макрона

Согласно анализу, представленному изданием Politico, отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню углубила существующий политический кризис в стране.

Согласно анализу, представленному изданием Politico, отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню углубила существующий политический кризис в стране. Это событие, повлекшее за собой уход всего правительства, ввергло администрацию президента Эммануэля Макрона в состояние хаоса и серьезно поставило под сомнение его способность эффективно управлять государством.

Как отмечается в материале, последствия этого шага могут оказаться для Макрона крайне негативными, создав беспрецедентную политическую нестабильность.

Сложившаяся ситуация уже привела к увеличению давления на президента со стороны основных оппозиционных сил, которые требуют либо проведения досрочных парламентских выборов, либо его собственной отставки, что еще больше обостряет обстановку в руководстве страны.

Ранее сообщалось, что Медведев резко высказался о Макроне.

