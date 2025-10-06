Бааб: западные лидеры не смогут выступить так, как Путин на «Валдае»

Бааб подчеркнул, что глава России произнёс содержательную речь продолжительностью около 45−50 минут, после чего в течение нескольких часов активно участвовал в обсуждении с представителями экспертного сообщества. В диалоге с политологами, историками, журналистами и управленцами Путин свободно отвечал на вопросы и рассуждал на самые разные темы.