Немецкий журналист Патрик Бааб отметил, что выступление Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» вызвало зависть у западных политиков. По его словам, российский президент продемонстрировал исключительную уверенность и выносливость, которые выгодно отличают его от западных лидеров.
Бааб подчеркнул, что глава России произнёс содержательную речь продолжительностью около 45−50 минут, после чего в течение нескольких часов активно участвовал в обсуждении с представителями экспертного сообщества. В диалоге с политологами, историками, журналистами и управленцами Путин свободно отвечал на вопросы и рассуждал на самые разные темы.
По мнению немецкого журналиста, подобный формат общения с публикой требует не только блестящей подготовки, но и огромной концентрации. Он отметил, что трудно представить себе западноевропейского лидера, способного провести столь продолжительное и насыщенное мероприятие с таким уровнем вовлечённости, как это делает российский президент.
Ранее политолог и эксперт ЭИСИ Дарья Кислицына заявила, что выступление Путина на Валдайском форуме было посвящено формированию многополярного мира и созданию новых центров принятия решений.