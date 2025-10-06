США с 1 ноября введут пошлины на импорт грузовиков из других стран

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны с 1 ноября введут пошлины на все грузовики средней и большой грузоподъемности, поступающие из других стран. Об этом сообщает ТАСС.
«С 1 ноября 2025 года все средние и тяжелые грузовики, поступающие в США из других стран, будут облагаться пошлиной в размере 25%», — написал он в Truth Social.
Трамп 25 сентября заявил, что США введут с 1 октября пошлины в размере 25% на «все тяжелые (большие) грузовики, произведенные в других частях мира».-0-
