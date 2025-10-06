Опросы показали истинное отношение французов к Макрону на фоне хаоса в правительстве

Аналогичные настроения демонстрируют и исследования других авторитетных институтов: Французского института общественного мнения (IFOP), компаний Elabe и Odoxa-BackBone Consulting. За отставку президента как оптимальный путь разрешения кризиса высказались 62%, 51% и 70% опрошенных соответственно. В качестве альтернативного сценария многие респонденты рассматривают досрочный роспуск Национального собрания и проведение парламентских выборов, что поддержали 66% участников опроса IFOP и 60% по данным Odoxa.