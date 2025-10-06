Путин подписал новый антикоррупционный указ: подробности

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, вводящий дополнительные антикоррупционные меры в сфере обращения ценных бумаг.
Новые антикоррупционные меры, введенные указом президента, включают в себя изменения в механизм запроса сведений о ценных бумагах. Документ вступает в силу с даты его подписания — 6 октября.
«Утвердить прилагаемый перечень сведений о ценных бумагах, которые держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии обязаны предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц», — следует из документа.
Перечень состоит из 17 пунктов, которые включают полное наименование эмитента или лица, ответственного по ценным бумагам; вид, категорию и тип ценных бумаг; регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и соответствующий индивидуальный код дополнительного выпуска.
Введенный указом механизм обязывает держателей реестров ценных бумаг раскрывать информацию уполномоченным сотрудникам в ходе антикоррупционных проверок. Документ также уточняет предоставляемые сведения, в том числе по категориям и количеству ценных бумаг.
Согласно тексту указа, вводимые меры направлены на проверку достоверности информации, предоставляемой гражданами, которые претендуют на должности федеральной государственной службы либо уже являются госслужащими. Кроме этого, на днях российский лидер подписал распоряжение, утверждающее персональный состав национальной делегации для участия в саммите Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
При этом накануне Владимир Путин подписал еще один указ. Так, документ устанавливает специальный порядок реализации федерального имущества в условиях действующих санкционных ограничений.
Напомним, что накануне в рамках форума «Валдай» президент России проанализировал последствия западных санкций для страны. Глава государства констатировал, что страна столкнулась с большим по масштабам количеством ограничительных мер в мировой истории, однако подчеркнул, что эти меры не достигли поставленных перед ними целей.