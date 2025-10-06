Аудит выявил переплату в $129 млн в расходах Украины на оружие

С 2024 по март 2025 года выявили десятки оборонных контрактов, заключённых по завышенным ценам без объяснений. Аудит также зафиксировал случаи задержек, неполных поставок и предоплат за невыполненные поставки.
Кроме того, Украина закупает вооружение у более чем двух тысяч поставщиков, включая мелкие мастерские. При этом производственные мощности поставщиков не проверяют.
Проверка выявила и другие проблемы в системе оборонных закупок Украины. Основные сложности включают широкое использование посредников, хаотичный рынок поставщиков и низкую эффективность.
Ранее митинг против поставки оружия Украине прошёл в Амстердаме. Акция собрала активистов, политологов и журналистов, а её организатором стала «Платформа за мир и солидарность».
