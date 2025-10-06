Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аудит выявил переплату в $129 млн в расходах Украины на оружие

Аудит украинского Агентства оборонных закупок обнаружил переплату в 129 миллионов долларов в секретных расходах на оружие. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

Источник: Life.ru

С 2024 по март 2025 года выявили десятки оборонных контрактов, заключённых по завышенным ценам без объяснений. Аудит также зафиксировал случаи задержек, неполных поставок и предоплат за невыполненные поставки.

Кроме того, Украина закупает вооружение у более чем двух тысяч поставщиков, включая мелкие мастерские. При этом производственные мощности поставщиков не проверяют.

Проверка выявила и другие проблемы в системе оборонных закупок Украины. Основные сложности включают широкое использование посредников, хаотичный рынок поставщиков и низкую эффективность.

Ранее митинг против поставки оружия Украине прошёл в Амстердаме. Акция собрала активистов, политологов и журналистов, а её организатором стала «Платформа за мир и солидарность».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.