Словакия объявила о первом пакете помощи Украине при Фицо

Фицо выступает против поставок военной помощи Киеву, «поскольку это ведет лишь к продлению военного конфликта и страданиям мирного населения». Словакия так же не раз возражала против выделения пакетов финансовой помощи Украине от Евросоюза и угрожала наложить вето, в частности, в октябре 2023 года, в январе и марте 2025 года.