Трамп назвал процесс переговоров с ХАМАС по Газе «очень хорошим»

Представители повстанческого движения ХАМАС в рамках переговоров с американской стороной соглашаются на «очень важные вещи», диалог с ними складывается хорошо. Об этом 6 октября сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Переговоры по урегулированию в секторе Газа идут очень хорошо, движение ХАМАС дает согласие по очень важным вопросам», — сказал он в ходе подписания документов в Овальном кабинете.

Кроме того, как добавил президент США, Израиль также позитивно относится к инициативе палестинского движения по прекращению огня в анклаве. Также Трамп подчеркнул, что рассчитывает на заключение соглашения по этому вопросу в ближайшее время.

Политолог Дмитрий Бридже 6 октября в беседе с «Известиями» указал на замеченную им жесткую риторику в заявлениях Трампа в отношении ХАМАС. Он уточнил, что американский лидер может намеренно допускать бескомпромиссность для того, чтобы установить рамки для проведения палестинско-израильских переговоров.

