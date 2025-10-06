Новый французский министр подал в отставку через день после вступления в должность

Согласно официальному заявлению, новый министр обороны Франции Брюно Ле Мэр покинул свой пост, пробыв на нём всего один день. В своей публикации в социальной сети X он сообщил, что предложил президенту Эммануэлю Макрону своё немедленное увольнение с последующей передачей всех полномочий ушедшему в отставку премьер-министру Себастьяну Лекорню.
Это предложение было одобрено главой государства. Назначенный на должность министра обороны 5 октября, Ле Мэр таким образом освободил пост, который до своего недавнего назначения премьер-министром занимал сам Лекорню.
Напомним, что в понедельник Лекорню объявил на пресс-конференции о своей отставке с поста главы правительства, который он занимал менее одного месяца.
Ранее сообщалось, что опросы показали истинное отношение французов к Макрону на фоне хаоса в правительстве.
