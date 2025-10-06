Новый французский министр подал в отставку через день после вступления в должность

Согласно официальному заявлению, новый министр обороны Франции Брюно Ле Мэр покинул свой пост, пробыв на нём всего один день. В своей публикации в социальной сети X он сообщил, что предложил президенту Эммануэлю Макрону своё немедленное увольнение с последующей передачей всех полномочий ушедшему в отставку премьер-министру Себастьяну Лекорню.