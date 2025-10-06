Ричмонд
Новый французский министр подал в отставку через день после вступления в должность

Согласно официальному заявлению, новый министр обороны Франции Брюно Ле Мэр покинул свой пост, пробыв на нём всего один день.

Согласно официальному заявлению, новый министр обороны Франции Брюно Ле Мэр покинул свой пост, пробыв на нём всего один день. В своей публикации в социальной сети X он сообщил, что предложил президенту Эммануэлю Макрону своё немедленное увольнение с последующей передачей всех полномочий ушедшему в отставку премьер-министру Себастьяну Лекорню.

Это предложение было одобрено главой государства. Назначенный на должность министра обороны 5 октября, Ле Мэр таким образом освободил пост, который до своего недавнего назначения премьер-министром занимал сам Лекорню.

Напомним, что в понедельник Лекорню объявил на пресс-конференции о своей отставке с поста главы правительства, который он занимал менее одного месяца.

Ранее сообщалось, что опросы показали истинное отношение французов к Макрону на фоне хаоса в правительстве.

